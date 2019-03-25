Çdso'dan Klasik Müzik Konseri
14 dakika önce
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), merhum iş adamı Ali Doğan Ekmekçi anısına konser verecek.
Çukurova
Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), merhum iş adamı Ali Doğan
Ekmekçi anısına konser verecek.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, sanata büyük katkıları olan Adanalı iş adamı Ekmekçi'nin anısına düzenlenecek konserde Ankara
Devlet Opere ve Balesi'nde baş kemancı yardımcısı Deniz Aydın
ve ÇDSO viyolonsel sanatçısı Tayfun Karakelle solist olarak yer alacak.
Konserin ilk bölümünde Branms'ın "İkili Konçerto" eserini seslendirecek olan sanatçılar, Mendelssohn - Bartholdy'nin eseri "Senfoni No 1" eserini sanatseverlerin beğenisine sunacaklar.
Konseri Orhan Şallıel
'in yönetecek.
Konser, 29 Mart 2019 Cuma saat 20.00'de, Büyükşehir Belediyesi Konser Salonun'da gerçekleşecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:21 Kaynak: AA
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