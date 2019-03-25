Son Dakika Haberleri: Çdso'dan Klasik Müzik Konseri

Çdso'dan Klasik Müzik Konseri

14 dakika önce

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), merhum iş adamı Ali Doğan Ekmekçi anısına konser verecek.

Çdso'dan Klasik Müzik Konseri, System.String[]
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), merhum iş adamı Ali Doğan Ekmekçi anısına konser verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, sanata büyük katkıları olan Adanalı iş adamı Ekmekçi'nin anısına düzenlenecek konserde Ankara Devlet Opere ve Balesi'nde baş kemancı yardımcısı Deniz Aydın ve ÇDSO viyolonsel sanatçısı Tayfun Karakelle solist olarak yer alacak.

Konserin ilk bölümünde Branms'ın "İkili Konçerto" eserini seslendirecek olan sanatçılar, Mendelssohn - Bartholdy'nin eseri "Senfoni No 1" eserini sanatseverlerin beğenisine sunacaklar.

Konseri Orhan Şallıel'in yönetecek.

Konser, 29 Mart 2019 Cuma saat 20.00'de, Büyükşehir Belediyesi Konser Salonun'da gerçekleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Ali Doğan, Çukurova, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



78 Yaşındaki Kadının, Metroda Tekme Tokat Saldırıya Uğradığı Anlar Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:35:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çdso'dan Klasik Müzik Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]