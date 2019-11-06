Son Dakika Haberleri: Cedi Osman'lı Cleveland evinde Boston'a kayıp
Son Dakika Spor Cedi Osman'lı Cleveland evinde Boston'a kayıp

Cedi Osman'lı Cleveland evinde Boston'a kayıp

7 saat önce

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, sahasında karşılaştığı Boston Celtics'e 119-113 yenildi.

Cedi Osman'lı Cleveland evinde Boston'a kayıp, System.String[]

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, sahasında karşılaştığı Boston Celtics'e 119-113 yenildi. Cedi 32 dakikada parkede kaldığı mücadelede 12 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile oynadı.


NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Boston Celtics'e 119-113 skorla mağlup oldu. Ligde 5. yenilgisini alan Cleveland'da milli basketbolcu Cedi Osman, 32 dakika süre aldı ve 12 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile mücadele etti. Cleveland'da ayrıca Colin Sexton 21 sayı, 3 asist ve Tristan Thompson 19 sayı, 13 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 5. galibiyetini elde eden Boston'da Gordon Hayward 39 sayı, 8 asist ve Kemba Walker 25 sayı, 8 ribaund ile oynayarak takımını sırtladı.


LeBron'dan Bulls karşısında triple-double


Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls'u 118-112'i yenerek 6. galibiyetini aldı. Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple-double yaparken, Anthony Davis de 15 sayı ve 7 ribaunde ile oynadı. Ligdeki 6. yenilgisini yaşayan Bulls'ta ise Zach LaVine 26 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.


NBA'de günün sonuçları ise şöyle:


Cleveland Cavaliers: 113 - Boston Celtics: 119


Charlotte Hornets: 122 - Indiana Pacers: 120


Atlanta Hawks: 108 - San Antonio Spurs: 100


Chicago Bulls: 112 - Los Angeles Lakers: 118


Oklahoma City Thunder: 102 - Orlando Magic: 94


Denver Nuggets: 109 - Miami Heat: 89 - İSTANBUL

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, Cleveland, Boston, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:33 Kaynak: İHA
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