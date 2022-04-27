Çekmeköy'de tümör tedavisi gören 10 yaşındaki çocuk, hayali olan polis üniformasına kavuştu - Son Dakika
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Çekmeköy'de tümör tedavisi gören 10 yaşındaki çocuk, hayali olan polis üniformasına kavuştu

27.04.2022 20:46

- Çekmeköy'de tümör tedavisi gören 10 yaşındaki çocuk, hayali olan polis üniformasına kavuştu Çekmeköy'de yaşayan ve apandisitinde çıkan tümör nedeniyle tedavi gören 10 yaşındaki Barış Coşkun, hayali olan polis üniformasına polis ağabeyleri ile birlikte kavuştu.

- Çekmeköy'de tümör tedavisi gören 10 yaşındaki çocuk, hayali olan polis üniformasına kavuştu

İSTANBUL - Çekmeköy'de yaşayan ve apandisitinde çıkan tümör nedeniyle tedavi gören 10 yaşındaki Barış Coşkun, hayali olan polis üniformasına polis ağabeyleri ile birlikte kavuştu. Ailesinin talebi üzerine 10 yaşındaki Coşkun, polis ağabeyleri ile birlikte yemek yedi, polis merkezinde makam koltuğuna oturdu, polis üniforması giydi. Hayaline kavuşan çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu.

Çekmeköy'de Taşdelen Mahallesinde yaşayan Coşkun çiftinin 10 yaşındaki oğulları Barış Coşkun, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tedavi altına alındı. 245 Aralık tarihinde apandisit ameliyatı olan 10 yaşındaki çocuğun apandisitinde tümör tespit edildi. Tümör tedavisi gören 10 yaşındaki çocuğun hayali olan polis üniformasına kavuşması için aile harekete geçti. Mahalle muhtarı ve yerel gazeteci Hüseyin Kaba ile irtibat kuran aileye Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri destek oldu.

Polis ağabeylerinin kendisini ziyaret etiği 10 yaşındaki Barış Coşkun, polisler ile beraber doğun gününde yemek yedi, polis üniforması giydi. 10 yaşındaki çocuk ayrıca polis merkezinde makam koltuğuna da oturdu. Çok sevdiği polislik mesleğinin üniformasını giyen ve polis ağabeyleriyle vakit geçiren 10 yaşındaki çocuğun mutluluğu adeta gözlerinde okundu.

Çekmeköy'de tümör tedavisi gören 10 yaşındaki çocuk, hayali olan polis üniformasına kavuştu
Çekmeköy'de tümör tedavisi gören 10 yaşındaki çocuk, hayali olan polis üniformasına kavuştu
Çekmeköy'de tümör tedavisi gören 10 yaşındaki çocuk, hayali olan polis üniformasına kavuştu
Çekmeköy'de tümör tedavisi gören 10 yaşındaki çocuk, hayali olan polis üniformasına kavuştu

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Çekmeköy, Tümör, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de tümör tedavisi gören 10 yaşındaki çocuk, hayali olan polis üniformasına kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de tümör tedavisi gören 10 yaşındaki çocuk, hayali olan polis üniformasına kavuştu - Son Dakika
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