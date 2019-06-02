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Çekmeköy'de vahşi cinayetin Özbek faili yakalandı

32 dakika önce

Çekmeköy'de vahşi cinayetin Özbek faili yakalandı Küfür yüzünden çıkan tartışmada Özbekistanlı şahsın boğazını kesmiştiİSTANBUL - Çekmeköy'de geçtiğimiz gün küfür yüzünden çıkan tartışmada Özbekistanlı şahsın boğazını keserek öldüren Özbek S.S yakalandı.

Çekmeköy'de vahşi cinayetin Özbek faili yakalandı
Küfür yüzünden çıkan tartışmada Özbekistanlı şahsın boğazını kesmişti
İSTANBUL - Çekmeköy'de geçtiğimiz gün küfür yüzünden çıkan tartışmada Özbekistanlı şahsın boğazını keserek öldüren Özbek S.S yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay geçtiğimiz 29 Mayıs günü Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Küfür yüzünden tartışan şahıslardan Özbekistan uyruklu S. S yine Özbek olan O.H.'nin boğazını kesici aletle keserek öldürmüştü. Soruşturmayı derinleştiren Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları inceleme sonrası olayın failini Ümraniye'de yaptığı operasyon sonrası yakaladı. Özbekistan uyruklu S.S emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çekmeköy'de vahşi cinayetin Özbek faili yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Özbekistan, Çekmeköy, 3. Sayfa
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