Son Dakika Haberleri: Çelebi ve Keskin'de sağanak
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Çelebi ve Keskin'de sağanak

43 dakika önce

Kırıkkale'nin Çelebi ve Keskin ilçelerinde şiddetli sağanağın ardından oluşan sel, bazı evlerde ve tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Çelebi ve Keskin'de sağanak, System.String[]
Kırıkkale'nin Çelebi ve Keskin ilçelerinde şiddetli sağanağın ardından oluşan sel, bazı evlerde ve tarım arazilerinde hasara neden oldu.
Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, ilçede bazı evleri ve ahırları sel bastı.
Bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü selin ardından Çelebi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu ve Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, köye giderek incelemelerde bulundu.
Keskin ilçesine bağlı Kevenli köyünde şiddetli sağanağın ardından oluşan sel, tarım arazilerine ve bahçelerde hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:06 Kaynak: AA
Keskin, Çelebi, Güncel
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