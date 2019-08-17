Son Dakika Haberleri: "Cengiz beni burada yalnız hissettirmeyecek"
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"Cengiz beni burada yalnız hissettirmeyecek"

28 dakika önce

Gençlerbirliği'nden İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, yeni kulübündeki takım arkadaşı ve vatandaşı Cengiz Ünder'in kendisini yalnız hissettirmeyeceğini söyledi.

Gençlerbirliği'nden İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, yeni kulübündeki takım arkadaşı ve vatandaşı Cengiz Ünder'in kendisini yalnız hissettirmeyeceğini söyledi.

Roma'ya bugün 5 yıllığına imza atarak sarı-kırmızılı takımın kadrosundaki ikinci Türk oyuncu olan Çetin, imza töreninin ardından kulüp kanalına konuştu.

"Burada olduğum için son derece heyecanlı ve mutluyum. Bu formanın taşıdığı önemi biliyorum" diyen Çetin, İtalyan liginin savunma oyuncuları için çok önemli bir turnuva olduğunu, bu takımla gelişip zirveye çıkacağını ifade etti.
Defans oyuncuları arasında Sergio Ramos'u yakından takip ettiğini dile getiren Çetin, "Sahaya çıktığımda kendimi her şeyden izole ediyorum ve sadece oyunu düşünüyorum. Ceza sahası içinde kendimi savaşçı gibi hissediyorum". ifadesini kullandı.
Roma'da takım arkadaşı olacağı vatandaşı Cengiz Ünder ile tanışması da sorulan Mert Çetin, "Biraz önce buluştuk. Cengiz sıcak biri. Bir Türk olarak beni burada yalnız hissettirmeyecek. Saha içinde birbirimize yardım ederek birlikte gelişebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Roma'daki hedefleri de sorulan genç oyuncu, "İlk hedefim buraya adapte olmak ve kupalar kazanmak." dedi.
Cengiz Ünder, Mert Çetin, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:15 Kaynak: AA
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