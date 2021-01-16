Cenk Küpeli, Demet Şener'in evinde!

YARDIMCIYI YOLLADI

Evliliklerini sürpriz bir kararla sonlandıran Cenk Küpeli ve Demet Şener, önceki gün bir aradaydı. Küpeli, 19 aylık evliliği sona erince eşyalarını toplayıp ayrıldığı İstinye'deki evde boşandığı eşini ziyaret etti. İşadamı, yanında Şener'in Maltese Terrier cinsi köpeğini de getirdi. Köpeği araçtan Demet Şener'in yardımcısı aldı.

HER ZAMAN GELEBİLİR

Demet Şener ziyaretin ardından Emirgan'da görüntülendi. Eski manken, ayrıldığı eşinin ziyaretiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

"Her zaman gelebilir. Biz güzel ayrıldık. Gayet huzurlu bir ortamdaydık ama bir yerde tıkandık, sebebini de söyledik. Başka eklenecek bir şey yok. Her zaman görüşmeye devam edeceğiz." Şener, Cenk Küpeli'nin ailesiyle problem yaşadığı iddialarına da tepki gösterdi: "Neyse onu söyledik. Niye bunun altında başka şeyler aranıyor?"

Çocuklarıyla kalacak

Cenk Küpeli, boşanmanın ardından İstinye'deki evden ayrıldı. Demet Şener'in lüks villada çocuklarıyla kalmaya devam edeceği, evin kirasının 20 bin lira olduğu öğrenildi.