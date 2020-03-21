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Cenk Tosun'dan 'evde kal' çağrısı
14 dakika önce
Milli yıldız Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, korona virüs nedeniyle insanların evden çıkmamalarını istedi.
Milli yıldız Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, korona virüs nedeniyle insanların evden çıkmamalarını istedi.
İngiltere'nin Crystal Palace takımda forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından korona virüs için evde kalma çağrısında bulunda. Sol diz çapraz bağları kopan ve geçtiğimiz ay ameliyat olan milli yıldız, oğlu ile birlikte paylaştığı fotoğrafın altına, "Evinizde kalın, güvende kalın. Gördüğünüz gibi benim başka bir seçeneğim yok zaten" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
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