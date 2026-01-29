Çerkezköy'de TIR Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Çerkezköy'de TIR Kazası: 3 Yaralı

29.01.2026 16:29
Çerkezköy'de TIR, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı; 3 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde TIR'ın trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Çerkezköy-Çorlu D100 kara yolunun Veliköy mevkisi 2'nci ışıklı kavşakta meydana geldi. Çorlu'dan Çerkezköy yönüne giden S.B. idaresindeki 34 EDD 866 plakalı TIR, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle ışıklarda bekleyen B.A. idaresindeki 34 FK 6169 otomobile arkadan çarptı. Yol kenarındaki bariyerlere savrulup hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik, bir süre tek şeritten sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

