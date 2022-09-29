Kapadokya'daki Yıkım Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Kapadokya'daki Yıkım Havadan Görüntülendi

29.09.2022 13:05

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “kaçak tuvalet yıkımı” ifadeleri ile açıkladığı, UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşan peribacaları çevresinde yapılan çalışmaların çevreciler tarafından drone ile çekilen görüntülerine ANKA Haber Ajansı ulaştı.

DİLAN KUTLU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "kaçak tuvalet yıkımı" ifadeleri ile açıkladığı, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşan peribacaları çevresinde yapılan çalışmaların çevreciler tarafından drone ile çekilen görüntülerine ANKA Haber Ajansı ulaştı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da milyonlarca yıl içerisinde oluşan peribacaları çevresindeki yol çalışmaları kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Drone ile 27 Eylül 2022 tarihinde, çevreciler tarafından havadan çekilen görüntülerde; Ortahisar-Göreme arasındaki karayolunun Göreme Açıkhava Müzesi, Tokalı Kilisesi başta olmak üzere yapılan yolun peri bacalarının bulunduğu tepenin ortasından geçirildiği görülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise katıldığı bir televizyon programında "Peribacalarının yıkılması söz konusu değil, kaçak tuvaletlerin yıkımına ilişkin görüntü" demişti.

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Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Kapadokya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'daki Yıkım Havadan Görüntülendi - Son Dakika

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