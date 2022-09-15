Asgari ücretli hem TOKİ taksitini hem kirasını nasıl ödeyecek? Bakan Murat Kurum'un verdiği yanıt çok konuşulur - Son Dakika
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Asgari ücretli hem TOKİ taksitini hem kirasını nasıl ödeyecek? Bakan Murat Kurum'un verdiği yanıt çok konuşulur

15.09.2022 00:12

Katıldığı canlı yayında, "Asgari ücretliler hem kira, hem konut kredisini nasıl ödeyecek?" sorusunu yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz belki ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir" ifadelerini kullandı.

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi olarak gösterilen projenin detaylarını önceki Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detayları paylaşmasıyla birlikte dün de konut projesi için başvurular başladı. Son rakamlara göre şu ana kadar 865 bin vatandaş proje için başvuru yaptı.

AYLIK TAKSİTLER DE BELLİ

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

KURUM'A TAKSİT VE KİRALARLA İLGİLİ SORU SORULDU

CNN Türk canlı yayınına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da taksitlerle ilgili dikkat çeken bir soru soruldu. Kurum, "Asgari ücretliler hem kira, hem konut kredisini nasıl ödeyecek?" sorusunu, "Biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz belki ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir" sözleriyle yanıtladı.

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SON DAKİKA: Asgari ücretli hem TOKİ taksitini hem kirasını nasıl ödeyecek? Bakan Murat Kurum'un verdiği yanıt çok konuşulur - Son Dakika
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