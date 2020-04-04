Ceyhan Belediyesi'nde meclis üyelerinin yakınlarının işe başlatıldığı iddialarına soruşturma - Son Dakika

ADANA Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasının iptal edilmesinin ardından yeniden seçime gidecek olan belediyede Millet İttifakı meclis üyelerinin yakınlarının belediyede işe başlatıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasıyla başlayan süreçte 'Millet İttifakı meclis üyelerinin birinci dereceden yakınlarının apar topar işe alındığı' yönünde iddialar üzerine açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "05.04.2020 tarihinde yapılacak seçimden önce belediye meclis üyelerinin iradelerini ve seçimi etkilemeye yönelik olarak organize bir şekilde meclis üyelerinin birinci ve ikinci derece akrabalarından toplam 26 kişinin 01.04.2020-03.04.2020 tarihleri arasında Ceyhan Belediyesi Personel A.Ş.'ye işe alındığı, aynı yerden 13.03.2020 tarihinden beri de bu kapsamda 18 kişinin işten çıkarılıp 51 kişinin işe alındığı, belediye yöneticilerinin kamu kaynaklarını kamu hizmeti amacının dışında şahsi siyasi amaçları ve çıkarlar için kullandıkları, 05.04.2020 tarihinde yapılacak seçimlere açıkça hile karıştırmaya çalıştıkları ve bu işe alınmaların kamuoyuna yansıması üzerine bahsi geçen 26 kişinin işten çıkarıldığı Ceyhan Kaymakamlığına gelen şikayet ve ihbarlar üzerine tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce ve Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca 03/04/2020 tarihli 2020/1902 esas numarasıyla soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.