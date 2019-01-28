Son Dakika Haberleri: Ceylan Ertem Lansmanında Yıldızlar Geçidi!

Ceylan Ertem Lansmanında Yıldızlar Geçidi!

38 dakika önce

Alternatif pop türünün en başarılı kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Ceylan Ertem, geçtiğimiz akşam gerçekleştirdiği albüm lansman konserinde dinleyicilerle buluştu.

Ceylan Ertem Lansmanında Yıldızlar Geçidi!, System.String[]

Son albümü "Seni Senin Gibiler Sevsin"in lansman konseri kapsamında Bostancı Gösteri Merkezi'de sahne alan Ceylan Ertem, konserini henüz 8 yaşındayken Bostancı Gösteri Merkezi'de izlediği ilk sanatçı olan Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiği şarkısı "Nafile Kelam"ı seslendirerek başladı.

Sırasıyla en sevilen şarkılarını seslendiren Ceylan Ertem'in sahnesine konserin ilk yarısında Cem Adrian konuk oldu. Birlikte "Bu Su Hiç Durmaz" ve "Neredesin Sen?" şarkılarını seslendiren ikili dakikalarca alkış aldı.

Konserin ikincisi yarısında Cihan Mürtezaoğlu ile arabesk şarkılar yorumlayan Ceylan Ertem, "Benim babam uzun yol kamyon şoförüydü. 'Uykusuz gecelerin sabahını bana sor' dediği için en sevdiği şarkı 'Bana Sor' şarkısıydı." diyerek "Bana Sor" şarkısını Cihan Mürtezaoğlu ile birlikte seslendirerek babasına selam gönderdi.

Sevilen sanatçı "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" şarkısında ise sürpriz bir şekilde Melike Şahin'i sahnesine davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:02 Kaynak: Bültenler

Ceylan Ertem, Güncel
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