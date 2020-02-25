Chelsea - Bayern Münih | Şampiyonlar Ligi notları

Daha önceden Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarında aynı gruba düşmeyen Chelsea ile Bayern Münih, ilk olarak 2004-2005 sezonunda çeyrek finalde karşılaşmışlardı. Londra’da oynanan ilk maç 4-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile biterken rövanşı 3-2 Bayern Münih kazanmış fakat bu onlar için yeterli olmamıştı.

Münih’te oynanan 2012 Şampiyonlar Ligi Finali'nde ise normal süre 1-1 eşitlikle sonlanırken, penaltılardan 4-3 galip ayrılan Chelsea kupaya uzanmıştı. Bu iki takım ertesi yıl bu sefer Süper Kupa’da karşılaştılar. 1-1 biten normal sürenin ardından uzatmalarda ilk gol Chelsea’den gelmiş fakat Bayern’in 120+1’de bulduğu gol maçı penaltılara taşımıştı. Penaltılardan 5-4 galip ayrılan Bayern Münih, kupanın sahibi olmuştu.

Chelsea cephesi

Chelsea; Valencia, Ajax ve Lille’in yer aldığı H Grubu’nu üç galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Birinci Valencia’yla aynı puanı alan fakat averaj olarak geride kalan İngiliz ekibi, son maçlardaki formuyla gruptan çıkmayı başardı. Zira üçüncü sıradaki Ajax, gruptaki son maçını kaybederek 10 puanda kaldı.

Maviler geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’ni kazanarak bu yıl Şampiyonlar Ligi’ne kalmaya hak kazanmıştı.

2012’deki şampiyonlukta takımın kaptanlığını yapan, şu an ise takımın teknik direktörü olan Frank Lampard; sakatlıkları nedeniyle Ruben Loftus-Cheek ve N’Golo Kante’den yararlanamayacak.

1997 doğumlu Tammy Abraham, Jorginho ve bu maçla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde yarım dalya diyecek olan Cesar Azpilicueta, Devler Ligi'nde ikişer golle takımlarının en golcü isimleri.

Avrupa Kupaları’nda 21 defa Alman ekipleriyle karşılaşan Chelsea, bu maçlardan 10 galibiyet, yedi beraberlik ve dört mağlubiyet elde etti. Evinde oynadığı dokuz maçın altısını kazanırken üçünde berabere kaldı.

Bayern Münih cephesi

Tottenham, Olympiakos ve Kızılyıldız’la birlikte B Grubu’nda yer alan Bayern Münih, altı maçın tamamını kazanıp 18 puan toplayarak gruptan namağlup lider çıktı.

Geçtiğimiz sezon son 16 turunda bir başka İngiliz ekibi Liverpool’la karşılaşan Bayern, ilk maçta golsüz beraberlik alırken ikinci maçı 3-1 kaybederek turnuvadan elenmişti.

Son 12 deplasman maçında dokuz galibiyet ve üç beraberlik alan Alman temsilcisi, Chelsea’ye karşı Niklas Süle ve Ivan Perisic’ten yararlanamayacak. Leon Goretzka’nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Grup aşamalarını 10 golle tamamlayan Robert Lewandowski’ye dört golle Serge Gnabry, ikişer golle Kingsley Coman, Thomas Müller ve Corentin Tolisso eşlik ediyorlar.

Avrupa Kupaları’nda 55 defa İngiliz ekipleriyle mücadele eden Bavyeralıla;, bu maçlarda 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Deplasmanda oynadıkları 24 maçın karnesi ise yedi galibiyet, dokuz beraberlik ve sekiz mağlubiyet.