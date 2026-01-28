Chelsea'de Raheem Sterling ile İletişim Kesildi - Son Dakika
Chelsea'de Raheem Sterling ile İletişim Kesildi

28.01.2026 21:22
Chelsea, Raheem Sterling'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 31 yaşındaki futbolcu 81 maçta 19 gol attı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3,5 sezon boyunca takımın formasını giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

Daha önce Liverpool, Manchester City ve Arsenal'da oynayan tecrübeli futbolcu, 2022'de 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.

Sterling, Chelsea kariyerinde 81 maça çıktı ve 19 gol kaydetti.

Kaynak: AA

