CHP'den Tutuksuz Yargılama Talepleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Tutuksuz Yargılama Talepleri

28.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynel Emre, CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını ve şeffaf yargılamayı istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve haklarında dava açılan CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını istediklerini söyledi.

Emre, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası olarak kamuoyunda bilinen yargılamayı eleştirdi.

Aktaş'ın mahkeme salonuna özel koruma ordusuyla geldiğini ancak davada yargılanan CHP'li belediye başkanlarının ailelerine sınırlama getirildiğini savunan Emre, "Mahkeme salonuna, orada yargılanan belediye başkanlarımızın annesi, babası, eşi, çocuklarından sadece bir kişi alınabilir diye kısıtlama geldiği ortamda, salona o şekilde girebiliyor. Ayrı bir kapıdan elini kolunu sallayarak tekrar çıkabiliyor ve bu kişi hakkında 704 yıl hapis cezası isteniyor." dedi.

Emre, "Bu kadar yüksek iddialar karşısında duruşmaların şeffaflığı, kamu denetimi ve basın erişimi konusunda neden bu kadar fazla kısıtlama getirilmiştir? Bizim talebimiz açıktır. Biz yargılamadan da korkmuyoruz, hiçbir çekincemiz de yok. Canlı da olsun diyoruz ama ve lakin seçilen belediye başkanlarının, milli iradenin yerine gelmesi için, öncelikle tutuksuz yargılanmasını ve yargılamaların şeffaf bir şekilde yürümesini talep ediyoruz." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Emre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşte bir çocuğun darp ve istismara uğradığı iddiasına da değindi.

İçişleri Bakanlığı müfettişinin, 22 Nisan 2025 tarihli raporunda, "İBB tarafından açılan Yuvamız İstanbul merkezleri belediyelerin sosyal hizmet sunma yetkisi kapsamındadır ve hukuka uygundur." ifadesinin yer aldığını belirten Emre, İçişleri Bakanlığının 9 ay önce verdiği bilgiden dahi uzak bir yönetim anlayışı olduğunu savundu.

"Görüntüleri sakladılar, denetimden kaçırdılar" yönünde bir iftirayla karşılaştıklarını ifade eden Emre, oysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bu kamera görüntülerini 4 farklı resmi yazıyla emniyet birimlerine teslim ettiklerini söyledi.

Emre, 15 gün saklanması gereken kayıtların 3 ay saklandığını belirterek, "Dolayısıyla ilk tutanağı tutan da bizim arkadaşlarımızdır, 2 Aralık tarihi itibarıyla." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Zeynel Emre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Tutuksuz Yargılama Talepleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:34:48. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Tutuksuz Yargılama Talepleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.