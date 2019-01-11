Son Dakika Haberleri: Çift Dilli' Doğan Zeynep Bebeğin İkinci Dili Ameliyatla Alındı

Çift Dilli' Doğan Zeynep Bebeğin İkinci Dili Ameliyatla Alındı

37 dakika önce

YALOVA'da morarma şikayetiyle hastaneye götürülen Zeynep bebekte, tıp literatürüne 'aksesuar dil' olarak geçen ve çok ender rastlanan hastalık tespit edildi.

Çift Dilli' Doğan Zeynep Bebeğin İkinci Dili Ameliyatla Alındı, System.String[]
YALOVA'da morarma şikayetiyle hastaneye götürülen Zeynep bebekte, tıp literatürüne 'aksesuar dil' olarak geçen ve çok ender rastlanan hastalık tespit edildi. Başarılı geçen operasyonla, 'çift dilli' dünyaya gelen Zeynep bebeğin ikinci dili alındı.

Yalova, dünyada çok nadir rastlanan hastalık ve başarılı tıbbi müdahaleye sahne oldu. Arzu ve Mahmut Erdoğan çifti, yeni doğan bebekleri Zeynep'i morarma şikayeti ile özel hastaneye götürdü. Burada Çocuk Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güngör, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Caner Torunlar ve Yoğun Bakım Sorumlusu Sinem Gündüz tarafından muayene edilen Zeynep bebekte tıp literatürüne 'aksesuar dil' olarak geçen ve çok ender rastlanan hastalık tespit edildi. Bebeğin ağzının arka kısmında, boğaza kadar uzanan 5 santim uzunluğundaki ikinci dilin çocuğun nefes almasını engellediği belirlendi. Bu durum karşısında, çok riskli olan ameliyatı Yalova'da ilk kez gerçekleştirmek için ameliyathaneye giren ekip, başarılı operasyonla ikinci dili alarak bebeği sağlığına kavuşturdu.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güngör, "İkinci dil oldukça riskli bir yerdeydi. Biz bu dili kapalı ameliyat teknikleri kullanarak kansız bir şekilde aldık. Bebek son derece iyi" dedi.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:16 Kaynak: DHA

Ahmet Güngör, Yalova, Güncel
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