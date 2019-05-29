Son Dakika Haberleri: Çiftçiler iftarda bir araya geldi
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Çiftçiler iftarda bir araya geldi

1 saat önce

Kayseri Şeker'in düzenlediği geleneksel iftar programında çiftçiler bir araya geldi.

Çiftçiler iftarda bir araya geldi, System.String[]
Kayseri Şeker'in düzenlediği geleneksel iftar programında çiftçiler bir araya geldi.
Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker'in geleneksel iftar sofrası Boğazlıyan Şeker'de, Yenifakılı, Çandır ve Yenipazarlı çiftçiler için kuruldu.
Boğazlıyan ve Çandır ilçe belediye başkanları ile Yenipazar belde başkanı da Kayseri Şeker'in gönül sofrasına katıldı.
Çiftçilerin yoğun katılım gösterdiği iftar programında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini aktardı.
Kayseri Şeker olarak bütün güçleriyle gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Akay, şunları kaydetti:
"Ülkemizde zaman zaman ekonomik sıkıntılar, tarım sektöründe sıkıntılar olsa da biz bu sıkıntıları kendi bünyemizde çiftçilerimize hissettirmemek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Normal işleyişin dışında önemli işler de yapıyoruz. Bu önemli işlerin başında elbette bildiğiniz gibi geçen sene Turhal Şeker Fabrikası'nı bünyemize katmak geliyor. Turhal Şeker Fabrikası'nı Kayseri Şeker bünyesine kattık ve orada gerçekten yüz akı bir çalışma ortaya kondu. Turhal Şeker özelleştirmenin yüz akı haline geldi. Bu bizim gurur duyduğumuz bir çalışma oldu gerçekten. Ayrıca hepimizi motive etti ve çalışma enerjisi vermiş oldu."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:34 Kaynak: AA
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