Çiğli Belediyesinde "Çiğli Halk Kart" dönemi - Son Dakika

Çiğli Belediyesinde çağdaş bir anlayışla sosyal yardım hizmetlerinin sunulduğu Çiğli Halk Kart sistemine geçiliyor. Çiğli sınırları içinde hem belediye işçilerinin hem de dar gelirli ailelerin kullanabileceği Çiğli Halk Kart sayesinde Çiğli esnafına da destek sağlanmış olacak.

Çiğli Belediyesinde sosyal yardım hizmetleri bu aydan itibaren Çiğli Halk Kart sistemi üzerinden yürüyecek. Çiğli sınırları içinde kullanılabilecek bu kart ile Çiğlili esnafa da maddi destek sağlanacak. Kartlar öncelikle Çiğli Belediyesi şirketi Çibel çalışanı 800 işçiye toplu iş sözleşmesi kapsamında dağıtılarak gıda yardımlarını bu kart üzerinden almaları sağlanacak. Çiğli Halk Kart ayrıca belediyeden sosyal destek alacak dar gelirli ailelere de dağıtılacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu denetiminde ve kredi kartı hükümlerine göre işleyecek Çiğli Halk Kart kullanımına ekim ayı içinde başlanacak.

Başkan Gümrükçü, Çiğli Halk Kart'ı sendika yönetimine tanıttı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Halk Kart'ı düzenlenen toplantıyla belediye işçilerinin bağlı olduğu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yöneticilerine anlattı. Toplantıya CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve ilçe yöneticileri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel-İş Sendikası 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve şube yöneticileri ile sendika işyeri temsilcileri katıldı.

"Hem işçimiz hem esnafımız kazansın"

Belediye çalışanları ile dar gelirli ailelere yapılacak sosyal yardımların bu kart üzerinden sağlanacağını belirten Başkan Gümrükçü, "Çiğli Halk Kart, Çiğli Belediyesi olarak başlattığımız çok önemli bir proje. Çiğli sınırları içinde kullanılacak kapalı devre bir kart olacak. Şu ana kadar 50 işyeri ile görüşme sağlandı. Marketler, restoranlar, kırtasiye ve çocuk giyim satışı yapan esnaflarla görüşmeler devam ediyor. Bazıları ile anlaşmalar yapıldı. Ne kadar fazla esnaf olursa hem rekabet artar hem de çok sayıda esnaf bu sistemden yararlanır. İşçimize yıllık 5 milyon TL gıda yardımı yapıyoruz; bundan sonra bu desteğimizi kart üzerinden ileteceğiz. Yine dar gelirli ailelerimize de bu karttan dağıtarak alışverişlerini indirimli olarak yapabilmelerini sağlayacağız. Bir de kartımızın çevreci bir yönü olacak. Vatandaşımız evlerinden dönüşebilir atıklarını biriktirecek ve bize teslim ettiklerinde atıkların ağırlığına göre kartlarına anında para yüklemesi yapacağız. Amacımız hem işçimiz, hem esnafımız hem de halkımız kazansın. Çiğli'nin parası Çiğli'de harcansın" dedi.

Memiş Sarı: "Çiğli'de devrim yaptınız"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, Çiğli'de devrim niteliğinde çalışmalar olduğunu söyledi. Sarı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün İzmir'de bir ilk yapılıyor. Bu bir başlangıç. Esnafın, çalışanın ve vatandaşın düşünüldüğü bir sistem olmuş. Sistemin iyi ilerleyeceğini düşünüyorum, Çiğli'de devrim yaptınız." Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve Şube Başkanı Gümüştekin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da Çiğli Halk Kart'a destek verdi. - İZMİR