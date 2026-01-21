Çin, BM'yi Koruma Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika
Çin, BM'yi Koruma Taahhüdünde Bulundu

Çin, BM'yi Koruma Taahhüdünde Bulundu
21.01.2026 13:07
Çin Dışişleri Sözcüsü Guo Jiakun, BM merkezli uluslararası sistemi koruyacaklarını duyurdu.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, gerçek çok taraflılığa her daim bağlı olduklarını belirterek, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi kararlılıkla korumaya devam edeceklerini söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günkü açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, BM'nin potansiyeli nedeniyle devam etmesi gerektiğini, ancak kendisinin önerdiği Barış Kurulu'nun BM'nin yerini "alabileceğini" söylemişti.

Guo, uluslararası durumdaki değişikler ne olursa olsun, merkezinde BM'nin bulunduğu uluslararası sistemi, uluslararası hukuka dayanan uluslararası düzeni ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayanan uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

13:55
