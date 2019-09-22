Son Dakika Haberleri: Çin'de kamyon kalabalığın arasına daldı: 10 ölü, 16 yaralı
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Çin'de kamyon kalabalığın arasına daldı: 10 ölü, 16 yaralı

12 dakika önce

Çin'de meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı.

Çin'de kamyon kalabalığın arasına daldı: 10 ölü, 16 yaralı, System.String[]
Çin'de meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı. 10 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.
Kaza, Hunan bölgesindeki Xiangtan şehrinde meydana geldi. Kontrolden çıktığı belirtilen kamyon, kalabalık arasına daldı. Kazada, 10 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazaya dair inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:13 Kaynak: DHA
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