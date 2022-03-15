Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı

15.03.2022 14:57
Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı

Çin'de 3 bin 602 yeni Covid-19 vakasının kayıtlara geçmesiyle günlük vaka sayısı, 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin'de 3 bin 602 yeni Covid-19 vakasının kayıtlara geçmesiyle günlük vaka sayısı, 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Korona virüs salgınının merkez üssü olan ve salgına karşı sert kısıtlamaların uygulandığı Çin'de vaka sayıları rekor kırdı. Ülkede, vaka sayısı Ocak 2020'de Wuhan'ın karantinaya alınmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Salgının yeni dalgasıyla mücadele etmek için sert tedbirlerin yeniden uygulamaya konulduğu Çin'de hükümet tarafından görevlendirilen ekipler, karantinada olanlar için ücretsiz yiyecek dağıtmaya başladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün ülkede 3 bin 602 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu. Mart ayının başından bu yana tespit edilen semptomatik vakaların sayısının 10 bini aştığı ülkede aynı zamanda bin 768 asemptomatik yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi. Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, salgındaki son dalganın merkezi olurken, eyalette pazartesi günü 3 bin 67 semptomatik vaka tespit edildi. Guangdong eyaletinde ise 48 yeni vaka kayıtlara geçti. Eyalette yer alan ve ülkenin teknoloji merkezi olarak bilinen Shenzhen kentinde 39 yeni vaka tespit edildi. Yaklaşık 13 milyon nüfuslu kentte yeni dalga nedeniyle pazar akşamı itibarıyla alarm durumuna geçildi ve kısmi kapanmaya gidilerek toplu taşıma seferleri iptal edildi. Ayrıca kentin tüm sakinlerinden en az 3 kez nükleik asit testi yaptırmaları istendi. Çin'in finans merkezi olan ve 9 yeni vakanın kayıtlara geçtiği Şanghay'da da otobüs seferleri iptal edildi.

Ülkenin 2 yıldır salgınla mücadeledeki en zorlu dönemi yaşadığını belirten Çinli uzmanlar, toplam 35 bin kişinin enfekte olmasının beklendiği son dalganın Nisan ayı başında kontrol altına alınabileceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, Çin'de Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı ise 2021 yılının ocak ayından bu yana değişmedi. Ülkede şuana dek toplam 4 bin 636 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

(Cenk Özkömür/ İHA)

Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı
Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı
Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı
Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı
Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı
Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı
Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı
Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı
Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı
Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı
Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika
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