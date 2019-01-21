Çin'de Yenidoğan Sayısı Düşmeye Devam Ediyor

Çin'de iki çocuk politikasına rağmen 2018'de yenidoğan sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 2 milyon azalarak, 15 milyon 230 bin oldu.

Çin'de iki çocuk politikasına rağmen 2018'de yenidoğan sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 2 milyon azalarak, 15 milyon 230 bin oldu.



Çin Ulusal istatistik Bürosu (NBS) Başkanı Ning Cicı, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ülke nüfusunun geçen yıl itibariyle 1 milyar 395 milyon 380 bine ulaştığını, söz konusu rakamların, Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile yurt dışında yaşayan Çinlileri kapsamadığını ifade etti.



Ning, geçen yıl yenidoğan sayısının 15 milyon 230 bin ve nüfusta büyüme oranının yüzde 3,81 olduğunu dile getirdi.



Çin'de 2017'de ise yaklaşık 17 milyon 230 bin çocuk dünyaya gelmişti. Açıklanan rakamlara göre, ülkede yenidoğan sayısı 2017'ye göre yaklaşık 2 milyon gerilemiş oldu. Tek çocuk politikası 2016'da uygulamadan kaldırılmış, aynı yıl yaklaşık 17 milyon 860 bin çocuk dünyaya gelmişti.



Çalışabilir nüfus 4 milyon azaldı



Öte yandan NBS'nin verilerine göre, 2018'de 16-59 yaş çalışabilir nüfus olarak nitelendirilen kişi sayısı, bir önceki yıla göre 4 milyon gerileyerek, yaklaşık 897 milyon 290 bin olurken; 60 yaş üstü nüfus ise 2017'ye göre yaklaşık 9 milyon artarak 249 milyon 490 bini buldu.



Ayrıca, erkek nüfus sayısı 713,5 milyonu aşarken, kadın nüfus sayısı ise 681,8'de kaldı.



İki çocuk politikasını kaldırma hazırlığı



Çin'de geçen yıl ağustos ayında evlilik, boşanma ile çiftleri iki çocuk edinme hakkı ile sınırlayan "aile planlama kanunu"na yönelik tüm içeriklerin kaldırılmasını öngören yeni bir kanun tasarısının Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesine teslim edildiği bildirilmişti.



Söz konusu tasarının Mart 2020'de yapılacak yıllık parlamento toplantılarında son halini alması bekleniyor.



Çin'de geçen yıl mayıs ayında uzmanlar, ülkedeki aile planlama politikasından tamamen vazgeçilebileceğini ve bunun an meselesi olduğunu dile getirmişti.



Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli olarak yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti. Kırsalda yaşayan ailelere ise ilk çocuklarının kız olması halinde ikinci çocuğa izin verilmişti.



Çin Devlet Konseyinin 2017'de yayımladığı raporlara göre, ülke nüfusunun dörtte birinin 2030'a kadar 60 yaş ve üzeri olması bekleniyor.

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