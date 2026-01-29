Çin'den Avustralya'ya Yeni Yıl Mesajı

KANBERRA, 29 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen Yeni Yıl toplantısında konuşma yapan Çin'in Avustralya Büyükelçisi Xiao Qian, 28 Ocak 2026.

Xiao çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin-Avustralya ilişkilerinin öneminin ikili ilişkilerin çok ötesine uzandığını belirterek, Avustralya'yı hem bölgesel hem de küresel olarak her zaman önemli bir ortak olarak gördüklerini söyledi. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)