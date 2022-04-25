Çin'in Orta Kesimlerinde Yeni Hemsleya Türü Bulundu - Son Dakika
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Çin'in Orta Kesimlerinde Yeni Hemsleya Türü Bulundu

25.04.2022 16:09
Çin'in Orta Kesimlerinde Yeni Hemsleya Türü Bulundu

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Wuhan Botanik Bahçesi'ne göre Çinli araştırmacılar, Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hubei eyaletinde Cucurbitaceae bitki familyasına ait yeni bir tür buldular.

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Wuhan Botanik Bahçesi'ne göre Çinli araştırmacılar, Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hubei eyaletinde Cucurbitaceae bitki familyasına ait yeni bir tür buldular. Hemsleya revoluta adı verilen yeni tür; çanak yaprak ve yumurtalıkları tamamen saran geriye bükülü, sarı-yeşil, küre şeklinde taç yapraklara ve pürüzsüz tohum kenarlarına sahip bulunuyor. Araştırmacılar, yeni bir tür tanımı yapmadan önce uzun saha araştırmaları ve karşılaştırmaları, taksonomik literatür araştırmaları ve numuneler üzerinde çeşitli çalışmalar yaptı. Wuhan Botanik Bahçesi'nde çalışan araştırmacı Li Xinwei, yeni türün keşfinin Hemsleya familyasının sistematik ve bitkisel tedavi araştırmalarının ilerletilmesinde olumlu bir rol oynayacağını söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Nisan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Orta Kesimlerinde Yeni Hemsleya Türü Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Orta Kesimlerinde Yeni Hemsleya Türü Bulundu - Son Dakika
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