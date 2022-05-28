Çin'in Telekom Sektörü Ocak-Nisan Döneminde İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Telekom Sektörü Ocak-Nisan Döneminde İstikrarlı Büyüme Kaydetti

28.05.2022 17:07
Çin'in Telekom Sektörü Ocak-Nisan Döneminde İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin telekomünikasyon sektörünün yılın ilk dört ayında bulut bilişim gibi gelişmekte olan iş kollarının hızlı ilerleme kaydetmesiyle istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin telekomünikasyon sektörünün yılın ilk dört ayında bulut bilişim gibi gelişmekte olan iş kollarının hızlı ilerleme kaydetmesiyle istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, sektör bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 oranında artışla 529,2 milyar yuan (yaklaşık 78,5 milyar ABD doları) toplam gelir elde etti. Büyük veri, bulut bilişim ve internet veri merkezleri gibi gelişmekte olan işler bu dönemde önemli ölçüde büyüdü. Çin'in üç telekom devi; China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un gelişmekte olan iş alanlarındaki gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında artarak 103,9 milyar yuana ulaştı.

Bulut bilişim hizmetleri ve büyük veri gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 132,6 ve yüzde 57,3 oranlarında yükseldi. Veriler ayrıca Çin'in 5G baz istasyonu yapımında da istikrarlı ilerleme kaydettiğini gösterdi. Nisan ayı sonu itibarıyla Çin, 1,615 milyon 5G baz istasyonuna sahip ve bunların 190.000'i yılın ilk dört ayında inşa edildi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Bilişim, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Telekom Sektörü Ocak-Nisan Döneminde İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika


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