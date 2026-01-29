Çin ve Azerbaycan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Dünya

Çin ve Azerbaycan İlişkileri Güçleniyor

29.01.2026 13:02
Çin ve Azerbaycan, stratejik ortaklıklarını güçlendirerek uluslararası iş birliğini artırmayı hedefliyor.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Pekin'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Wang görüşmede, Çin ile Azerbaycan arasında kurulan kapsamlı stratejik ortaklığın ikili ilişkilerin gelişimini kapsamlı bir aşamaya taşıdığını belirterek, iki tarafa her düzeyde temasları sürdürme ve kültürel iletişimi teşvik etme çağrısında bulundu.

Dünyanın çalkantılı bir döneme girdiğini vurgulayan Wang, Küresel Güney ülkeleri olan Çin ile Azerbaycan'ın çok taraflılığı uygulayarak, merkezinde Birleşmiş Milletler'in (BM) bulunduğu uluslararası düzenin korunması ve daha adil bir küresel yönetişim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Bayramov ise görüşmede geçen yıl ikili ilişkilerin üst seviyeye çıkarılmasının iki ülke arasındaki stratejik iş birliğine güçlü bir ivme kazandırdığını dile getirdi. 'Tek Çin' ilkesine kararlılıkla bağlı kalmaya devam edeceklerini kaydeden Bayramov, Çin ile üst düzey temasları sürdürmeye, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, yatırım, eğitim, turizm, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliğini genişletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

