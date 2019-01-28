Son Dakika Haberleri: Cinayet Şüphelisi 2 Ay Sonra Yakalandı

Cinayet Şüphelisi 2 Ay Sonra Yakalandı

45 dakika önce

TRABZON'da 2 ay önce otomobil içinde silahla Bekar Taşkın'ı (46) öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli N.T., tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Şüphelisi 2 Ay Sonra Yakalandı, System.String[]
TRABZON'da 2 ay önce otomobil içinde silahla Bekar Taşkın'ı (46) öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli N.T., tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 20 Eylül'de Değirmendere Mahallesi Çarşıiçi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde 25 EC 543 plakalı otomobilinde oturan Bekar Taşkın, aracının yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancasını ateşlemesi sonucu yaralandı. Başına isabet eden kurşunla aracının içerisinde kanlar içinde kalan Bekar Taşkın, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TABANCAYLA YAKALANDI

Olay sonrası bölgeden kaçan şüphelinin N.T. olduğunu tespit eden polis ekipleri çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olayda kullanmış olduğu tahmin edilen tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınınan şüpheli N.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:53 Kaynak: DHA

Trabzon, 3. Sayfa
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