Cinayet zanlısı, Aydos Ormanı'nda ölü bulundu - Son Dakika

Pendik'te bir kadını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, Aydos Ormanı'nda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi'nde bir evde dün Pınar A'nın (38) iple boğularak öldürülmesi üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Zanlının kimliği ve yerinin tespit edilmesi üzerine, arama çalışmalarına Aydos Ormanı'nda devam edildi.
Şüpheli Hacı Ahmet A. (41) Aydos Ormanı'nda ağaca asılı şekilde bulundu.
Polis ekipleri olayın intihar olduğunu değerlendiriyor.
Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.