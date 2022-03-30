CİNAYETTEN 6 AY SONRA TAŞ OCAĞINDA SAHTE KİMLİKLE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI - Son Dakika
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CİNAYETTEN 6 AY SONRA TAŞ OCAĞINDA SAHTE KİMLİKLE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

30.03.2022 14:21

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, 6 ay önce Bedih Zenciroğlu'nu (48) öldürüp, oğlu İbrahim Zenciroğlu'nu (22) yaralayarak kaçan Bahri Uluğ, sahte kimlikle çalıştığı taş ocağında yakalandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, 6 ay önce Bedih Zenciroğlu'nu (48) öldürüp, oğlu İbrahim Zenciroğlu'nu (22) yaralayarak kaçan Bahri Uluğ, sahte kimlikle çalıştığı taş ocağında yakalandı.

Viranşehir'e bağlı Dağyanı Mahallesi'nde, 12 Ekim 2021'de, Bedih Zenciroğlu'nun kullandığı 63 N 4350 plakalı otomobile ateş açıldı. Saldırıda Bedih Zenciroğlu hayatını kaybetti, yanındaki oğlu İbrahim ise yaralandı. Bölgedeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, saldırıyı yapan kişinin Bahri Uluğ olduğunu belirledi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, 6 ay sonra Uluğ'un sahte kimlikle Abdurahmandede Mahallesi'ndeki taş ocağında gece bekçisi olarak çalıştığını tespit etti. Ocağa operasyon düzenleyen ekipler, Uluğ'u yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Bahri Uluğ, sorgusu için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

CİNAYETTEN 6 AY SONRA TAŞ OCAĞINDA SAHTE KİMLİKLE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
CİNAYETTEN 6 AY SONRA TAŞ OCAĞINDA SAHTE KİMLİKLE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
CİNAYETTEN 6 AY SONRA TAŞ OCAĞINDA SAHTE KİMLİKLE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CİNAYETTEN 6 AY SONRA TAŞ OCAĞINDA SAHTE KİMLİKLE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI - Son Dakika


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