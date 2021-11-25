Cinsel içerikli çikolata ve bal üreten imalathaneye baskın düzenlendi - Son Dakika

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir süreden bu yana takip ettikleri bir imalathaneye baskın gerçekleştirdi. İmalathanedeki cinsel gücü artırıcı çikolata, bal ve sildenafillere el konuldu. 2 kişi de gözaltına alındı.

CİNSEL İÇERİKLİ HAP DA ÜRETİYORLARDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir imalathanede yasa dışı cinsek içerikli çikolata üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, imalathaneye baskın düzenledi. Aramalarda kaçak olarak üretilen cinsel içerikli çikolata ile 3,5 ton bal, 100 kilo sildenafil maddesi ve cinsel içerikli haplar ele geçirildi.

10 MİLYON TL DEĞERİNDE

Ürünlerin yaklaşık 10 milyon TL değerinde olduğu belirtildi. Olayla ilgili M.R. ile Suriye uyruklu M.S. yakalandı. Ele geçirilen kaçak ürünler ise Kocasinan Belediyesi'nin çöp aracına yüklenerek, imha edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.