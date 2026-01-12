Çocuk İşçiliğine Son Çağrısı

(ANKARA)-Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, MESEM'lere ilişkin, "İktidarın sermayeye ucuz ve güvencesiz işgücü sağlamak için kurduğu, denetimsizliği olağanlaştıran bir çocuk sömürüsü düzenidir. MESEM programları iptal edilmeli, çocuk işçiliği yasaklanmalıdır. Mesleki eğitimdeki her çocuğa karşılıksız burs sağlanmalıdır." dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programını iptal edilmesini talep etti. Aslan açıklamasında şunları kaydetti:

"MESEM'ler, iktidarın sermayeye ucuz ve güvencesiz işgücü sağlamak için kurduğu, denetimsizliği olağanlaştıran bir çocuk sömürüsü düzenidir. 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin çalıştırıldığı atölyede arkadaşları tarafından işkenceye maruz bırakılarak öldürülmesi, bu denetimsizliğin ve başıboşluğun vahim bir sonucudur. Çocukları korumasız biçimde atölyelere teslim eden, işyerlerini denetlemeyen ve şiddeti görünmez kılan bu politikalardan saray iktidarı sorumludur. Muhammed Kendirci için adalet talebi, yalnızca bir ailenin değil; çocukların yaşam hakkını savunan herkesin mücadelesidir.

Talebimiz nettir: MESEM' programları iptal edilmeli, çocuk işçiliği yasaklanmalıdır. Mesleki eğitimdeki her çocuğa karşılıksız burs sağlanmalıdır. Çocukların ölümü kader değil, bu denetimsiz ve sorumsuz politikaların sonucudur. Muhammed Kendirci'nin ölümüne neden olan her düzeydeki sorumlular yargılanmalı, cezasızlığa son verilmelidir. Bu düzene karşı mücadeleyi büyütelim! "