Son Dakika Haberleri: Çocuklara "Sürücü seyahat karnesi" dağıtıldı
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Çocuklara "Sürücü seyahat karnesi" dağıtıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında araçlardaki çocuklara trafik karnelerini verildi.

Çocuklara
İçişleri Bakanlığınca, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında araçlardaki çocuklara trafik karnelerini verildi.
Bafra Emniyet Müdür Vekili Murat Öner, yol kontrol uygulama noktalarını ziyaret ederek, sürücüleri emniyet kemerlerini takması konusunda ikaz etti.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik tim ve motorize ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, bayram boyunca denetimlerini sürdürecek.
Uygulamalar sırasında durdurulan araçlardaki çocuklara da sürücü seyahat karnesi veriliyor.
Bafra İmam Hatip Lisesi önünde yapılan uygulamaya Bafra Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:25 Kaynak: AA
Murat Öner, Jandarma, Bafra, Güncel
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