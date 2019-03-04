Son Dakika Haberleri: Çok Kırılgan Bir Takımız"

Çok Kırılgan Bir Takımız"

25 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "İyi oynuyoruz, mücadele ediyoruz ancak bir türlü tecrübesizliğin önüne geçemiyoruz.

Çok Kırılgan Bir Takımız
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "İyi oynuyoruz, mücadele ediyoruz ancak bir türlü tecrübesizliğin önüne geçemiyoruz." dedi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş dönem borçları nedeniyle transfer tahtasını açamadıklarını ve maçlara alt yapıdan kurulu bir takımla çıktıklarını hatırlattı.

Oyuncuların büyük bölümünün bu sezon profesyonel yapıldığına dikkati çeken Yüksel, "Çocuklar canla başla, varlarını yoklarını ortaya koyuyorlar ancak olmuyor. İyi oynuyoruz, mücadele ediyoruz ancak bir türlü tecrübesizliğin önüne geçemiyoruz. Dün deplasmanda oynadığımız ve 3-0 kaybettiğimiz Ümraniyespor maçında da aynı sorun vardı. İyi oynadık ancak tecrübe farkı ortaya çıktı. Çok kırılgan bir takımız. Çocuklardan çok şey istiyoruz. Ülkenin ikinci büyük ligine attık ve yalnız bıraktık. Karabük bu çocuklara sahip çıkmıyor." diye konuştu.

Yüksel, şanssızlıklarını hafta sonu Afjet Afyonspor ile sahalarında oynayacakları maçta kırmak istediklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:06 Kaynak: AA

Mehmet Yüksel, Kardemir Karabükspor, Spor
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