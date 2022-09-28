Samsung'un bütçe dostu tableti performans testinde! - Son Dakika
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Samsung'un bütçe dostu tableti performans testinde!

28.09.2022 12:14
Samsung'un bütçe dostu tableti performans testinde!

Çok yakında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Tab S8 FE Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Tablet satın almak isteyen ve bütçesi yeten çoğu kullanıcı tercihini iPad'lerden yana kullanıyor olsa da Android tarafında da işler durulmuyor. Bu noktada Samsung'un geçtiğimiz yılın mayıs ayında vitrine çıkardığı Galaxy Tab S7 FE'nin halefi Galaxy Tab S8 FE ön plana çıkıyor. Yakın zamanda tanıtılması beklenen tablet, performans testinde göründü ve kilit teknik özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy Tab S8 FE Geekbench'te göründü

Samsung Galaxy Tab S8 FE, SM-X506B model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Tablet tek çekirdekli testlerden 773 puan ve çok çekirdekli testlerden 2 bin 318 puan aldı. Tablet, MT8791V/TZA olarak da bilinen MediaTek Kompanio 900T işlemcisinden güç alacak.

Samsung'un bütçe dostu tableti performans testinde!

Geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Kompanio 900T, tabletler ve Chromebook'lar için özel olarak üretildi. Aynı zamanda iki Cortex-A78 CPU, altı Cortex-A55 çekirdeği ve Mali-G68 GPU grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Geekbench veri tabanına göre tablet 4 GB RAM ile gelecek. Burada daha farklı RAM opsiyonlarının olup olmayacağı ise merak konusu. Tabletin tanıtım tarihi ise henüz için belli değil. Ancak önümüzdeki birkaç ay içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Galaxy Tab S7 FE teknik özellikler

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 750G

Ekran: 12.4 inç 2560×1600 piksel/ 60 Hz

Kamera: 8 Megapiksel + 5 Megapiksel/ 1920×1080 30 FPS video kaydı

Batarya: 10,090 mAh

USB: USB 3.1 Gen 2

5G: Var

İşletim sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung'un bütçe dostu tableti performans testinde! - Son Dakika

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