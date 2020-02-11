Çolakbayrakdar, lego yarışmasına katılan öğrencileri ağırladı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uluslararası alanda düzenlenen First Lego Lig yarışmalarına katılım sağlayan öğrenciler ile öğretmenlerini misafir etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Çolakbayrakdar'ı makamında ziyaret etti.

Burada Çolakbayrakdar, öğrencilerin güneş enerjisi yatırımları, daha yeşil bir çevre ve geri dönüşüm ile sorularını yanıtladı.

Gençlerin beklentilerinden ilham alarak geleceğin Kayserisini inşa ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, özellikle teknolojik şehirler inşa ederken insan odaklı planlama yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Daha yeşil bir Kayseri için yapılan çalışmalardan da söz eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın kendilerine vakit ayırabileceği ve mutlu olabileceği her gruba hitap eden parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca fidanlığımızı ve seramızın alt yapısını güçlendirip, daha fazla yeşil alan için çalışıyoruz. Özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerimizle tohumlardan fidan elde etmeleri için ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Önemli olan gençlerimizin kendi yetiştirdikleri fidanların olması ve bu işe emek sarf etmeleridir. Bir yandan da şehrimizde farklı bitkilerin yetiştirilmesi noktasında ayrı bir gayretimiz var. Diğer yandan yenilenebilir enerji ve alternatif enerji kaynaklarından faydalanmak adına oluşturmuş olduğumuz yeni bir projemiz var. Bu anlamda özellikle geri dönüşüm gönüllüleri olan gençlerimiz ve çocuklarımız bizim en önemli paydaşlarımızdır. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha güzel bir çevre bırakabilmek için geri dönüşüm bizim için oldukça önemlidir."

Ziyarette öğrencilere, biyoloji öğretmeni Suat Şahin, Şadiye Aysin Tekcan ve Şebnem Boyraz da eşlik etti.

Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretine gelen öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.