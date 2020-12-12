Çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda paketi - Son Dakika

Çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda paketi

12.12.2020 10:28
Çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda paketi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi çölyak ve fenilketonüri hastaları için destek paketi hazırladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çölyak ve fenilketonüri hastaları için destek paketi hazırladı. Aile bütçelerine büyük yük getiren özel gıdalardan oluşan paketlerin dağıtımına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak ve fenilketonüri hastalarına destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir, piyasada zor bulunan ve yüksek fiyatlara satılan gıda ürünlerinden oluşturduğu özel gıda paketlerini dağıtmaya başladı. 2020 yılı içinde toplamda bin 195 hastaya 3 bin 585 gıda paketi ulaştırılacak. Büyükşehir; un, makarna, irmik, pirinç ikamesi, erişte, yumurta ikamesi, hazır çorba, tarhana, gofret, çikolata, kraker, mısır gevreği gibi gıda malzemelerinden oluşan paketleri hem hastaların hem de derneklerin görüşlerini alarak hazırladı.

Hayatlarını kolaylaştırıyor

Yılda üç kez İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından dağıtımı yapılan gıda paketleri, günlük yaşamlarında büyük zorluklarla mücadele eden çölyak ve fenilketonüri hastalarının hayatını kolaylaştırıyor. Yıl sonuna kadar gıda paketi desteğinden bin 60 çölyak ve 135 fenilketonüri hastası yararlanacak.

Özel beslenme

Çölyak hastalarının glüten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji ve hassasiyetleri nedeniyle buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılları içeren gıdalardan uzak durması, fenilketonüri hastalarının da yine özel diyetle beslenmeleri gerekiyor. - İZMİR

Çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda paketi
Çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda paketi
Çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çölyak Hastalığı, Diyet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda paketi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, acılı baba Ukrayna'ya kaçırılan küçük kızına kavuştu Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Akıllı telefonu olmayınca, çareyi HES kodunu plaka yapıp boynuna asmakta buldu Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı
ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı         
10:22
Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek         
09:43
Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar         
09:34
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalanan şahıs gazeteciyi tehdit etti: Anam avradım olsun göreceğim seni Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalanan şahıs gazeteciyi tehdit etti: Anam avradım olsun göreceğim seni         
08:57
Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle Twitter'da trend oldu Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle Twitter'da trend oldu         
08:26
Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı         
07:29
Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi         
01:49
60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş         
23:04
Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti         
21:30
Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?         
21:14
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 10:44:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei