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Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti - Son Dakika

Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti

10.06.2021 11:53

Adana'da otoyolda durdukları sürücüleri fuhuş bahanesiyle gasp ettiği öne sürülen zanlıların yakalanmamak için telefonda 71 kelimelik Conoca dilini konuştuğu, polisin Conoca'yı öğrenerek şebekeyi çökerttiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaizantep (TAG) Otoyolu ile Adana-Mersin- Antalya arasındaki otoyolda fuhuş vaadi ile durdurdukları araç sürücülerine bıçak çekip, toplu halde saldırarak yağma ve hırsızlık yapan Cono aşiretini çökertti. Gözaltına alınan 43 kişiden 14'ü kadın 20'si tutuklandı; 23 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FUHUŞ PAZARLIĞINDA GASP YAPIYORLAR

Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre, yola hakim bir noktada duran bir kişi, tuzağa çekilecek araçları tek tek belirlerken, yol kenarında bulunan kadınların da otostop çekip, onları aşk tuzağına düşürdüğü ortaya çıktı. Kadınlardan biri aracı durdurup, şoförle cinsel ilişki için pazarlık yaparken, diğer kadınların aniden ortaya çıkıp, sürücüye bıçak çekip topluca saldırarak gasp ettiği belirlendi.

Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti

YAKALANMAMAK İÇİN CONOCA KONUŞMUŞLAR

Zanlıların, arkalarında iz bırakmamak için oldukça dikkatli davrandığı, yanlarında taşıdıkları bezle gasp ettikleri sürücülerin araçlarında parmak izi bırakmamak için dokundukları her yeri sildikleri, polisin yaptığı fiziki takipte kameralara da yansıdı. Ancak alınan tedbirler bununla da sınırlı kalmadı. 8 ay süren teknik takipte Conoların, olası telefon dinlemelerine polise yakalanmamak için Conoca konuştukları belirlendi.

Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti

ÇETEYİ ÇÖKERTMEK İÇİN DİLLERİNİ ÖĞRENDİLER

Polis şebekeyi çökertmek için bir süre Conaca dili öğrenip ne demek istediklerini çözmeye çalıştı. Polis Conoca'yı öğrendikten sonra; Conoların polis için manuş, jandarma için 'zarba', jandarma istihbarat için 'nacar', trafik polisi için 'damla', ağlarına düşürecekleri vatandaşlar için 'mul', dolandırıp yağmalamak için 'baylamak', ağzını aramak için 'aryalamak', sorun çıkartma anlamında da 'carlatmak' kelimesini kullandığı ortaya çıktı.

Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti

Kendi para birimlerini oluşturup, bin lira anlamında 'tılak' kelimesini kullanan Conoların yakalandıklarında telefonun diğer ucundaki kişiye; "Griflendim" dediği, birbirlerine "Kaçalım" demek için de "Naşalım" diye Cono dili kullandıkları öğrenildi. Zanlıların 'çiz' ile iş veya grup, 'çeşnimek' ile uzaklaşmak, 'sunlamak' ile konuşmak, 'millemek' ile yakalamak, 'gararmış' ile saklamış, 'mundalamak' ile vurmayı, 'camış' ile rastgelmeyi, 'lemiş' ile de çalmayı söylemeye çalıştığı belirlendi.

Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti

Antalya, Tarsus, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti - Son Dakika


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