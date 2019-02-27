Çöpte Ceset Parçaları Bulundu
56 dakika önce
Kadıköy'de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu.
Kadıköy
'de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu.
Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi
Zeamet Sokak'ta, kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, konteynerde bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları buldu.
Çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:06 Kaynak: AA
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