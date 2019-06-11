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Corazón Klasik Maçı Tarihi Gol

8 saat önce

Corazón Klasik Maçında atılan en iyi golleri hatırlayın. Raúl, Figo, Butagueño, Roberto Carlos ve diğerleri gibi tarihi oyuncular bu muhteşem maçta gol attılar.

Corazón Klasik Maçında atılan en iyi golleri hatırlayın. Raúl, Figo, Butagueño, Roberto Carlos ve diğerleri gibi tarihi oyuncular bu muhteşem maçta gol attılar.
Corazón Klasik Maçı Tarihi Gol
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06 
Roberto Carlos, Luis Figo, Spor
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