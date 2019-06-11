Corazón Klasik Maçı Tarihi Gol

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Hazal Filiz Küçükköse, eski eşiyle ilgili konuştu: Miladı doldu

İstanbul'un tarihi simgeleri Milli Takıma destek için kırmızı-beyaza büründü

Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu