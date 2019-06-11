Corazón Klasik Maçı Tarihi Gol
8 saat önce
Corazón Klasik Maçında atılan en iyi golleri hatırlayın. Raúl, Figo, Butagueño, Roberto Carlos ve diğerleri gibi tarihi oyuncular bu muhteşem maçta gol attılar.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06
Corazón Klasik Maçında atılan en iyi golleri hatırlayın. Raúl, Figo
, Butagueño, Roberto Carlos
ve diğerleri gibi tarihi oyuncular bu muhteşem maçta gol attılar.
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