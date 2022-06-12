Tekirdağ il merkezinde de sağanak öğleden sonra yer yer etkisini artırdı. Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısı düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali'nde stantları ziyaret eden ve yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, festival alanında kurulan çadırlara girerek, yağmurdan korunmaya çalıştı. Süleymanpaşa Belediyesi'nden yapılan anonsta, yağmurun etkisini akşam saatlerinde kaybedeceği belirtilerek, festival etkinliklerinin devam edeceği ve gece verilecek Derya Uluğ konserinin de yapılacağı açıklandı.

Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2) - Son Dakika

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