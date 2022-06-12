Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2) - Son Dakika
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Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)

12.06.2022 17:20
Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)

ÇADIRLARA GİREREK YAĞMURDAN KORUNMAYA ÇALIŞTILARTekirdağ il merkezinde de sağanak öğleden sonra yer yer etkisini artırdı.

ÇADIRLARA GİREREK YAĞMURDAN KORUNMAYA ÇALIŞTILAR

Tekirdağ il merkezinde de sağanak öğleden sonra yer yer etkisini artırdı. Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısı düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali'nde stantları ziyaret eden ve yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, festival alanında kurulan çadırlara girerek, yağmurdan korunmaya çalıştı. Süleymanpaşa Belediyesi'nden yapılan anonsta, yağmurun etkisini akşam saatlerinde kaybedeceği belirtilerek, festival etkinliklerinin devam edeceği ve gece verilecek Derya Uluğ konserinin de yapılacağı açıklandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,


Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)
Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)
Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)
Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)
Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)
Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)
Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)
Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)
Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)
Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2) - Son Dakika
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