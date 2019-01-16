Çoruh Havzası'ndaki Baraj Gölleri Turizme Kazandırılacak

Çoruh Havzası üzerinde kurulan baraj göllerinin turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan turizm master eylem planı değerlendirme toplantısı yapıldı.
Vali Yılmaz Doruk
, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Artvin
'in sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanı sıra barajları, Karagölleri, milli parkları, kanyonları, şelaleleri ile ekoturizm açısından son derece önemli bir kent olduğunu söyledi.
Artvin'in barajlar şehri olduğunu belirten Doruk, " Türkiye
'nin en hızlı akan nehri Çoruh üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı
, Borçka
, Deriner baraj ve HES
'leri ülkemiz ekonomisine dev katkı sağlıyor. Bu barajlarımızdan enerji üretiminin yanı sıra turizm alanında da yararlanılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Valiliğimiz ve DOKA işbirliğinde barajlar üzerinde ve çevresinde turizm master planı çerçevesinde çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz." dedi.
Doruk, Artvin'in turizmden hak ettiği payı alabilmesi için gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, ilin mevcut turizm potansiyelini korumak, geliştirmek ve tespit edilen sorunlara çözüm önerileri üretmek adına hazırlanan eylem planının sağlıklı işletilmesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun iyi sağlanması gerektiğini kaydetti.
DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman
ise Artvin'in doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Artvin'de, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak, doğa turizmi merkezli bir turizm çeşitlenmesine gidilmesi ve buna yönelik stratejiler belirlenmesi amaçlanmıştır." diye konuştu.
Adıyaman, Artvin'de 9 farklı cazibe noktası belirlenerek bu alanlara ilişkin alternatif turizm odaklı Turizm Master Planı hazırlandığını söyledi.
Toplantıda, Borçka, Muratlı ve Deriner Barajı üzerinde ve kıyısında oluşturulması planlanan alternatif projelerle ilgili animasyon gösterim gerçekleştirildi.
Turizm Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunulan toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Ardanuç
Kaymakamı Muhammet Furkan
Sancaktutar, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş
, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt
ve ilgili kurum amirleri katıldı.