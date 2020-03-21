Çorum Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına meyve ikramı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına meyve ikramı - Son Dakika

Çorum Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına meyve ikramı

6 saat önce

Çorum Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına meyve ikramı Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerine meyve ikramında bulundu.

Çorum Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına meyve ikramı

ÇORUM - Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerine meyve ikramında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli ve tüm sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarına sadece alkışlarla değil jestlerle de moral vermek istediklerini dile getiren Candan, "Sağlık çalışanlarımızın yaptığı fedakarlığın farkındayız. Çorum halkı adına tüm personellerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye'den sağlık çalışanlarına ücretsiz servis

Çorum Belediyesi, ayrıca Korona virüs salgınının başlaması ile birlikte hayli yorucu ve stresli günler geçiren sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz servis uygulaması başlattı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatı ile sağlık çalışanları, kendileri için özel olarak hazırlanan servislerle çalıştıkları sağlık kuruluşlarına götürülecek.

Başkan Aşgın yaptığı açıklamada "İçinde bulunduğumuz zor günlerde sağlık çalışanlarımızın ehemmiyetinin farkındayız. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlilerimize ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz. İyi ki varsınız." dedi.

Çorum Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına meyve ikramı

Hitit Üniversitesi, Turhan Candan, Çorum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:40 Kaynak: İHA

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