ÇORUM 'Canavar' adı verilen gümüş balığı avcılığı başladı - Son Dakika

ÇORUM 'Canavar' adı verilen gümüş balığı avcılığı başladı

?Canavar? adı verilen gümüş balığı avcılığı başladıÇORUM'un Kargı ilçesinde, balık yumurtaları ile beslendiği için istilacı tür listesinde yer alan ve yöre halkının 'canavar' adını verdiği gümüş balığı avcılığı başladı.

?Canavar? adı verilen gümüş balığı avcılığı başladı

ÇORUM'un Kargı ilçesinde, balık yumurtaları ile beslendiği için istilacı tür listesinde yer alan ve yöre halkının 'canavar' adını verdiği gümüş balığı avcılığı başladı. Boyabat Baraj Gölü'nde tatlı suda sığ kenarlarda avlanan tür, başta ABD, Yunanistan, Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Çorum'un Osmancık ve Kargı ilçeleri ile Sinop sınırı arasında bulunan Boyabat Baraj Gölü'nde yapılan gümüş balığı avcılığı başladı. Balık yumurtaları ile beslendiği için istilacı tür listesinde yer alan ve yöre halkının 'canavar' adını verdiği gümüş balığı motorlu kayıklarla sığ kenarlarda avlanıyor. 60 kişilik ekibin günlük 5 ile 10 ton arasında avladığı tür, başta ABD, Yunanistan, Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilerek gelir elde ediliyor.

'KİLOSUNU 2 TL'YE SATIYORUZ'

Kargı Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Ali Aktaş, balık yumurtaları ile beslendiği için 'canavar' adını verdikleri gümüş balığı türünde bu yıl iyi bir avcılık dönemi geçireceklerini umduklarını belirterek "Geçen yıllarda günde 3 ile 5 ton arasında avlıyorduk. Bu sezon bu sayı 5 ile 10 ton olacak, seneye ise sayı 10 ile 20 ton arasında olacağı tahmin ediyoruz. Baraj gölü çok ağaçlıklı olduğu için su azalınca sahillerde kepçe ile düzleyerek daha çok avlanma yapılmasına zemin hazırlıyoruz. Bu avcılıktan şu anda 60 kişiye iş imkanı sağlanıyor. Kilosunun 2 TL'den satışını yapıyoruz. Yurt dışında çok tercih edilen bir tür. Gümüş balığı tuttukça çoğalan bir balık cinsidir. Soğuk hava depolu kamyonlara doldurulan balıklar ihraç edilmek üzere bekletilecek" dedi.

'YENİ BİR İŞ KAPISI OLDU'

Balıkçı Hakan Arslan da "Baraj gölümüz henüz yeni bir baraj ve 2 yıldır avcılık yapabiliyoruz. Buradan tuttuğumuz balıkları dondurarak araçlara yükleyerek fabrikaya gönderiyoruz. Burada önceden bizim ekin için arazilerimiz vardı hepsi suyun altında kaldı. Bizde burada balıkçılık sektörüne girerek kendimize yeni bir iş kapısı oluşturduk. İlk başladığımızda bu işin yapanların sayısı oldukça düşüktü ancak bunun her geçen yıl artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'GÜNDE 10 KEZ AĞ ATIYORUZ'

Her yıl üretimlerinin artacağını belirten balıkçı Özkan Kışla ise "Bu balığı avlamak sazan, yayın gibi balık türlerine göre daha zor avlanan bir tür. Ağın yapısı daha sık bir yapıya sahip. 50-70 ve 100 metrelik ağlarımız var. 100 metrelik bir bağı atıp tekrar toplayabilmek için en az 4 kişinin çalışması gerekiyor. 100 metrelik ağımızı günde 10 sefer atıp tekrar toplayabiliyoruz. Kıyıdan 100 metre açığa ağ atabiliyoruz. Balığın boyu 5 ila 7 santimetre civarında değişiyor. Zaten bu balığın küçük olanı makbul ve daha değerli"dedi.

ÇORUM 'Canavar' adı verilen gümüş balığı avcılığı başladı

Çorum, Kargı, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 10:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUM 'Canavar' adı verilen gümüş balığı avcılığı başladı - Son Dakika

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