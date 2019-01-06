Çorum'da Eğitime Kar Tatili
22 dakika önce
ÇORUM'da kar yağışı nedeniyle pazartesi günü 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
ÇORUM'da kar yağışı nedeniyle pazartesi günü 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü
'nce yapılan açıklamada, Sungurlu
, İskilip
, Laçin
, Kargı
ve Osmancık
'ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. - Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:33 Kaynak: DHA
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