Son Dakika Haberleri: Çorum'da Eğitime Kar Tatili

Çorum'da Eğitime Kar Tatili

22 dakika önce

ÇORUM'da kar yağışı nedeniyle pazartesi günü 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Çorum'da Eğitime Kar Tatili, System.String[]
ÇORUM'da kar yağışı nedeniyle pazartesi günü 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. 

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Sungurlu, İskilip, Laçin, Kargı ve Osmancık'ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Çorum, Güncel
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