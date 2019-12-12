Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme 105 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme 105 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çorum'un Osmancık ilçesinde kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesiyle 2 öğretmen ve 103 öğrencinin hastaneye kaldırılmasına ilişkin Çorum Valiliği, yazılı açıklamada bulundu.

Zehirlenmenin doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi

Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci Pansiyonunda kalan öğrencilerimiz bu sabah saat 05.40 sularında doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişlerdir. Şuan itibariyle öğrencilerin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tüm öğrencilerimizin ilçemiz Devlet Hastanesine sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen öğrencilerin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiş olup, 103 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz, ilçemizde yapılacak ilk müdahale sonrasında gerekli görülmeleri durumunda ilimize sevk edilecektir. Pansiyonda kalan öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 sağlık görevlilerince yapılmış olup, an itibariyle 20 öğrencimizin ilimize sevki gerçekleştirilmiştir

VALİ ÇİFTÇİ 6 ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA

Olayın ardından hastane gelen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, gazdan etkilenenleri ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Çiftçi, olayın meydana geldiği yurda giderek burada da incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamda bulunan Vali Çiftçi, Kız öğrenci pansiyonunda karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 103 tane öğrencimiz ilçemiz devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş durumda. İlk müdahalesi devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra durumu kritik olan öğrenciler Çorum'a sevk edildi. Son aldığımız bilgilere göre 6 öğrencimiz yoğun bakımda. Öğrencilerimizin şuuru açık herhangi bir sorun yok. Savcımız olaya el koyarak gerekli incelemeleri başlattılar dedi.