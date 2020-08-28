Çorum'da pandemi desteği 110 milyon liraya ulaştı - Son Dakika

Çorum'da pandemi desteği 110 milyon liraya ulaştı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi sürecinde Çorum'a 110 milyon 238 bin 115 TL destek sağlandığını açıkladı.

Çorum'da pandemi desteği 110 milyon liraya ulaştı, System.String[]

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi sürecinde Çorum'a 110 milyon 238 bin 115 TL destek sağlandığını açıkladı.

Bakanlığın yürüttüğü "Sosyal Koruma Kalkanı" destekleriyle ilgili olarak bakanlık tarafından açıklanan rakamları paylaşan Milletvekili Ceylan, Sosyal Destek Programından ilk etapta 20 bin 361 kişiye 20 milyon 261 bin TL, ikinci etapta 19 bin 209 kişiye 19 milyon 209 bin TL, 3. Etapta da 8 bin 407 kişiye 8 milyon 407 bin TL ödeme yapıldığını bildirdi.

Milletvekili Ceylan, "Biz Bize Yeterim Türkiyem" kampanyası çerçevesinde 7 bin 277 haneye 7 7 milyon 277 bin TL; "Kısa çalışma Ödeneği" ile 10 bin 27 çalışana 34 milyon 927 bin 213 TL, "Nakdi Ücret Desteği" ile de 4 bin 798 çalışana 8 milyon 710 bin 669 TL ödeme yapıldığını kaydetti. Ceylan, İşsizlik ödeneğinden de 3 bin 359 kişi yararlandığını, bu kişilere de 11 milyon 346 bin 233 TL ödeme gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bakanlığın Çorum'da toplamda 110 milyon 238 bin 115 TL destek sağladığını belirten Ahmet Sami Ceylan, Türkiye genelinde sağladığı desteğin ise 31 milyar 282 milyon 282 bin 810 TL olduğunu kaydetti. - ÇORUM

AHMET SAMİ CEYLAN, Milletvekili, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çorum'da pandemi desteği 110 milyon liraya ulaştı - Son Dakika

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