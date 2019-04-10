Son Dakika Haberleri: Çorum'da Polis Haftası Kutlamaları

Çorum'da Polis Haftası Kutlamaları

51 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü Çorum'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü Çorum'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. Anıta çelenk sunan İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Ülkede huzur ve güvenliğin sağlanması kadar, milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez olan Polis Teşkilatı'nın ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunmasında şerefli mazisinden ve milletten aldığı güçle görevine her zaman devam edeceğini dile getiren İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, "Anayasa ve yasalardan aldığı güçle görevini yapan polisimiz temel hak ve özgürlüklerin korunmasına hizmet eden güvenlik duygusunu tesis etmede cok ciddi bir görevin uygulayıcısıdır. Polis adalete dayalı, korkulan değil güvenilen bir güçtür. Bu şerefli görevin ifası sırasında çekilen zorlukların önemi yoktur. Polisimiz yüklendiği bu ağır sorumluluğunda idraki içindedir" dedi.

Törene İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, polis ve askeri personelin yanı sıra öğrencilerle, vatandaşlar katıldı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:20 Kaynak: İHA
Çorum, Polis, Güncel
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