Çorum'da Silahlı Kavga 2 Yaralı
40 dakika önce
Çorum'da silahlı kavga 2 yaralıÇORUM'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Çorum
'da silahlı kavga
2 yaralı
ÇORUM'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Akpınar
Caddesi Devane Parkı'nda meydana geldi. Yaşları 18'den küçük olan E.E, B.Y. ile E.Ü, U.E, A.K, F.E.K, A.A, Y.T, ve E.Ş., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar E.E. ve B.Y.?ye isabet etti. Diğer grup olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan 7 kişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:13 Kaynak: DHA
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