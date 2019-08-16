Son Dakika Haberleri: Çorum'da yangın: 2 ölü
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Çorum'da yangın: 2 ölü

1 saat önce

Çorum'un Kargı ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'un Kargı ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Saraycık köyünde Sait Karakıran'a (80) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaptı. Yangında, alevler arasında kalan Sait Karakıran ve eşi Teslime Karakıran (80) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından evden çıkarılan yaşlı çiftin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Köy sakinlerinden Sefa Erdoğan, AA muhabirine, köylülerin erken müdahalesiyle büyük bir yangının önlendiğini belirterek, "Köyümüzde daha önce iki kez yangın çıkmış ve tamamen yanmıştı. Bayram dolayısıyla köyün nüfusu kalabalık. Eğer bayram olmasaydı köyümüz yine tamamen yanabilirdi." dedi.
Saraycık, Kargı, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:24 Kaynak: AA
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